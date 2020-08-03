حظك اليوم الاثنين 3-8-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج القوس يتميز بحبه للسفر والانتقال من مكان لآخر، كما أنه يحب تجربة كل ماهو جديد، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تعدك الكواكب بالسهولة واليسر في خطواتك وتستفيد جيدا من المعطيات.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في منزل العلاقات يدفعك للانفتاح، ومع ذلك تضع حدا للعلاقات الهشة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان محمد فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 20 ديسمبر.