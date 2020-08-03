"حبة اهتمام" و"عظيمة".. أغنيتان لإليسا في التريند العالمي لليوتيوب

شاركت الفنانة اللبنانية إليسا، لأول مرة فى تريند موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، بأغنيتين من ألبومها الغنائي الجديد "صاحبة رأي" حسب قائمة الموقع لأكثر الأغنيات والفيديوهات التي تم تداولها عبر العالم.

جاءت أغنيتا "حبة اهتمام" و"عظيمة"، اللاتي تقدمهما المطربة باللهجة المصرية في المراكز الخمسين الأولى.

والأغنية الأولى من كلمات الشاعر أمير طعيمة، أما الأغنية الثانية فكانت من كلمات نادر عبدالله.

وأهدت الفنانة اللبنانية إليسا، ألبومها الجديد "صاحبة رأي" لكل من يستحقون الحياة في لبنان التي تمر بظروف عصيبة خلال الفترة الأخيرة.

وقالت إليسا عبر حسابها الرسمي بتويتر: "شو ما كانت ظروفنا، أكتر من القهر اللي عشناه والظلم اللي شفناه، ما رح يصير اليوم، بفرح إني ساهمت ببسمة زغيرة (صغيرة) لناس تعبو من الزعل، وبيحقلن (يحق لهم) يفرحوا.. بهدي ألبومي لكل لبناني بيستحق الحياة، وحابب يعاند رغم كل شيء".

الألبوم الذي تنتجه شركة روتانا يتضمن 18 تقدمهم المطربة اللبنانية باللهجات المصرية واللبنانية والأغنيات هي "صاحبة رأي وأغانينا، وعظيمة، وفي، ومباحية ليك، وحبة اهتمام، وعلى حس حكايتنا، وهعتبرك مت، وغلطة وقت، وأنا شبه نسيتك، وهنغني كمان وكمان، وسمعني، وليك لوحدك، وأنت قصادي، وعلى الله، وبنحب الحياة، وقهوة الماضي وMourir sur scene".

"Mourir sur scène" هي أغنية باللهجة الفرنسية قدمتها داليدا لأول مرة عام 1983، بألبوم حفل عنوان "Les p'tits mots"، وقامت إليسا بإعادتها في الألبوم الجديد.