عماد حسين: قبول الشرطة لحاملي ليسانس الحقوق يزيد من كفاءتها

وصف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، قبول أكاديمية الشرطة لحاصلي ليسانس الحقوق بـ"الأخبار المفرحة"، لأنه يعني أن هناك دماءً جديدة ومختلفة ستزيد من كفاءة الشرطة المصرية، ويشير إلى اتجاهها إلى المزيد من التخصص على مستوى قطاعات مهمة، بحسب قوله.

وأضاف حسين خلال مداخلة عبر شاشة "ten"، أن هذا الإجراء لا يقلل من كفاءة ضابط الشرطة، لكنه يهدف إلى تزويد جهاز الشرطة بعناصر شديدة التخصص في قطاعات معينة مثل قطاع التعامل مع الأجانب وغيره.

وتابع، أن هناك إقبالًا كبيرًا على جهاز الشرطة والكلية الحربية، بسبب ضمان الوظيفة وهناك أيضًا بعدًا اجتماعيًا وارتباط المصريين بشكل عام بشرطتهم وجيشهم.