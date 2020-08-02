وزيرة الإعلام اللبنانية عن انتشار كورونا: شخص قد ينقل العدوى لـ70

قالت منال عبدالصمد وزيرة الإعلام اللبنانية، إن عدد إصابات فيروس كورونا زادت منذ أن فتحت بلادها الطيران في 1 يوليو المنصرم.

وأضافت خلال تصريحات لشاشة "إكسترا نيوز"، عبر خاصية "سكايب"، أن هذا الأمر لم يكن العامل الوحيد المتسبب في زيادة الحالات، لافتة إلى أن الحالات الإيجابية للوافدين كانت لا تشكل أكثر من 1% من مجموع الإصابات.

وتابعت: "السبب الأبرز هو وجود عامل الصيف والمناسبات والأفراح، ما أدى إلى زيادة التجمعات ونسبة المخالطة وانتقال العدوى، وأكثر من 50% من الحالات تعود إلى المخالطة، والشخص الواحد قد ينقل العدوى إلى 16 شخصًا، وفي بعض الأحيان وصل هذا الرقم إلى 70 شخصًا بشكل مباشر".