بعد انتهاء إجازة "الأضحى": بدء التسجيل لاختبارات "القدرات"

فور انتهاء إجازة عيد الاضحى، تبدأ وزارة التعليم العالى فتح باب التسجيل الإليكتروني لاختبارات القدرات المقرر لها الخميس المقبل.

وكشف السيد عطا، المشرف على التنسيق ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إتاحة الفرصة أمام طلاب الثانوية وما يعادلها من شهادات لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على الإنترنت، من 8 إلى 20 أغسطس 2020، على أن يبدأ الموقع الإليكتروني استقبال رغبات طلاب الثانوية لتسجيل القدرات الخميس المقبل 6 أغسطس.

وقال مصدر مسؤول المجلس الأعلى للجامعات، إن المجلس أرسل لمكتب التنسيق، 6 كليات جديدة سيجري إضافتها وإدراجها على موقع التنسيق الإلكتروني لإتاحتها أمام طلاب الثانوية لتنسيق العام الجديد 2020 للتقدم إليها، موضحاً أن المعدلات والحد الأدنى للقبول بالكليات قد يتعرض لبعض التغيير، نتيجة لاختلاف المجاميع بنتيجة الثانوية.

إضافة 6 كليات جديدة لموقع التنسيق أمام طلاب الثانوية .. و60% شرط النجاح لإجتيار اختبارات القبول بالإعلام

وأوضح المصدر لـ"الوطن"، أن الكليات التي جرى إضافتها للموقع في محافظات مختلفة، هي "العلاج الطبيعي في بنها، وطب الأسنان بالسويس، وطب بيطري العريش، والحاسبات و المعلومات بجنوب الوادي، والذكاء الاصطناعي بمطروح وحاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة السادات".

ومن ناحية أخرى، كشف الدكتور سامي عبدالعزيز، رئيس قطاع كليات الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات، عن إقرار المجلس وقطاع كليات الإعلام المخصص لها اختبارات قدرات، عددا من الإجراءات للاختبارات المقرر إجراؤها للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات الإعلام، موضحا لـ"الوطن" أنه تقرر تخفيض الحد الأدنى للنجاح واجتياز اختبارات القدرات لـ 60% كشرط أساسي للنجاح بدلاً من 70% العام الماضى.

وفي سياق آخر، قال الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، أن المجلس الاعلى للجامعات، أٌقر فى جلستة الأخيرة ، الموافقة على مقترح ، يفيد بأنه يحق لمن يرغب من طلاب كليات الصيدلة بالجامعات الحكومية الالتحاق بكليات الطب البشري بداية من العام الدراسى القادم للدراسة بنظام الجديد لكليات الطب .

وأوضح عبدالباسط في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المجلس قام بتشكيل لجنة من رؤساء الجامعات، بمناقشة و تحديد القواعد وآليات القبول والأعداد التي سيتم قبولها، وكذلك إجراءات التنفيذ ووضع المعايير المطلوبة للمفاضلة بين الطلاب الراغبين فى التحويل، موضحاً انه سيتم مناقشتها في إجتماع المجلس الأعلى للجامعات المقبل، المقرر إنعقاده منتصف الشهر الجاري.