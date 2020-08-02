وزيرة الإعلام اللبنانية: تجربتنا في التعامل مع كورونا رائدة عالميا

قالت منال عبدالصمد وزيرة الإعلام اللبنانية، إن التجربة اللبنانية في التعامل مع أزمة انتشار جائحة كورونا كانت ناجحة ورائدة على مستوى العالم كله.

وأضافت خلال تصريحات لشاشة "اكسترا نيوز"، عبر خاصية "سكايب": "سنقوم بعمل ضوابط على صعيد التباعد، بالإضافة إلى الضوابط الأمنية حيث ستتدخل العناصر الأمنية لمنع أي تسيب أو تجاوزات، بالإضافة إلى العمل على تجهيز الفنادق وبعض المحاجر الطبية في المناطق للتعامل مع الجائحة".

وأشارت إلى أن الجائحة أصابت العالم كله بعجز وتراجع النمو وضرر اقتصادي كبير، حيث إن النمو بات متوقعًا بالسلب في العديد من الدول.

وأردفت: "إضافة إلى جائحة كورونا، فنحن لدينا في لبنان مشكلة أكبر وهي مشكلة مالية نقدية أثرت بشكل كبير على اقتصادنا والتدخلات السياسية، ونعمل على وضع حلول لهذه المشاكل، ونعمل على تعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي للنهوض بالاقتصاد اللبناني".