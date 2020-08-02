أستاذ تاريخ: 3.2 مليون تركي فقدوا وظائفهم بسبب معارضتهم لأردوغان

قال الدكتور جلال الزناتي أستاذ التاريخ والفكر السياسي بجامعة الإسكندرية، إن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينتمي إلى جماعة الإخوان الإرهابية، ومن ثم فإنه يعتمد على الإقصاء والإبعاد السياسي للمعارضين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع شاشة "اكسترا نيوز"، أن 600 ألف تركي فقدوا وظائفهم العام الماضي بسبب انتماءاتهم السياسية من إجمالي 3.2 مليون شخص خلال آخر 3 سنوات.

وتابع، أن الحكومة التركية لم تقدم أي خدمات لنحو 92% من موظفي الحكومة، خلال أزمة انتشار فيروس كورونا، كما أن أكثر من 80% منهم لديهم استحقاقات متأخرة لعدد من الضمانات الاجتماعية.

وأردف، أن نظام أردوغان إخواني الطابع ولديه أطماع سياسية ويعتمد على الاقصاء، مشيرًا إلى أن معظم المطرودين من وظائفهم معارضين لنظام أردوغان.