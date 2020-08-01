استطلاع: 48.6% لن يصوتوا لصالح أردوغان في الانتخابات الرئاسية

كشف استطلاع جديد للرأي أجراه "مركز أوراسيا لأبحاث الرأي العام"، أن شعبية رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان تراجعت في بلاده، موضحًا أن "سياساته خلال السنوات الأخيرة دفعت الكثير من المواطنين للتراجع عن دعمه"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وذكرت صحيفة "جمهوريت" التركية، أن استطلاع الرأي أظهر أن 48.6% لن يصوتوا لصالح أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بينما قال 38.9% إنهم سيصوتون له.

وكان استطلاع لـ"مركز أوراسيا لأبحاث الرأي العام"، أظهر في أواخر مايو الماضي، أن 46.9% ممن شملهم الاستطلاع لن يصوتوا لأردوغان إذا ترشح لولاية ثانية، بينما قال 39.2% أنهم سيصوتون.

وفيما يتعلق بـ"الأداء العام" لأردوغان كرئيس، قال 40.2% إنه لم ينجح، وقال 30.9% إنه لم يكن ناجحًا أو فاشلًا، فيما اعتقد 28.9% أنه كان ناجحا.

وردا على سؤال عن الأداء العام لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي له أردوغان، قال 41.9% من المصوتين إنه كان فاشلًا، بينما وجد 30.3% أنه كان ناجحا، واعتبر 27.8% أنه لم يكن ناجحا أو فاشلا.

وشدد من شملهم الاستطلاع، على أن المخاوف الاقتصادية والبطالة من أكبر المشكلات التي تواجه تركيا حاليا.

واعتبر 99.7% من المشاركين في الاستطلاع، أن قرار رئيس النظام التركي الأخير بتغيير وضع آيا صوفيا وتحويل المتحف إلى مسجد "لن يكون له تأثير على ​​عملية التصويت".

وشمل الاستطلاع سؤالًا بشأن أي الأحزاب التي قد يصوت لها المشاركون في حال أجريت انتخابات اليوم، وقال 28.4%، إنهم سيصوتون لصالح حزب الشعب الجمهوري المعارض، فيما قال 12.4% إنهم سيصوتون لمصلحة حزب "الخير"، وهو حزب ليبرالي وسطي قومي.

أما 11.7% من المشاركين في الاستطلاع، فقالوا إنهم سيصوتون لصالح حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، و7.4% سيصوتون لصالح حزب الحركة القومية اليميني المتحالف مع حزب العدالة والتنمية.

وسيصوت ما مجموعه 2.3 و2.2% على التوالي لصالح حزب المستقبل الذي شكله رئيس الوزراء السابق أحمد داودأوغلو، وحزب الديمقراطية والتقدم "ديفا" الذي أسسه نائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان.