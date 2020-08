عودة السينما على استحياء في الدول الكبرى.. أفلام محدودة وأرباح ضعيفة

قرر عدد من صناع السينما في الدول الكبرى المجازفة، بإعادة فتح بعض دور العرض تدريجيا، في محاولة لإنعاش الصناعة التي تقاوم للرجوع مرة أخرى، بعد توقف دامت لفترة طويلة، حتى لو كانت العودة "السينمائية" على "استحياء"، على أن يصاحبها وضع شروط صارمة للحفاظ على صحة الجميع، على أمل وقت نزيف الخسائر المادية التى طالت العاملين في صناعة السينما.

وجاءت القرارات الجريئة الخاصة بعودة صناعة الأفلام، حتمية بعد إغلاق دور العرض الذى دام عدة أشهر، شهد خلالها حربا سينمائية مع شبح "كورونا" الذى لا يرحم، وتسبب في خسائر فادحة طالت القطاع، تقدر بالمليارات، فمنذ مارس الماضي توقف تصوير أفلام، وأغلقت دور العرض، خوفا من تجمعات أطقم العمل، أو جمهور السينما داخل القاعات من انتشار الفيروس.

وفي هذا التقرير نرصد وضع السينما في بعض الدول:

أمريكا

مازال التخبط هو شعار السينما في أمريكا، فجرى تأجيل أفلام أكثر من مرة، ومازالت العديد من الولايات تغلق دور العرض.

وكانت نتيجة بعض المحاولات المختلفة من الصناع لعودة فتح دور العرض، بالفشل، بعدما رفض القضاء في ولاية نيوجيرسي، طلب أصحاب دور العرض، بإعادة فتح السينما مرة أخرى بعد وقت طويل من الإغلاق بسبب فيروس كورونا.. بحسب موقع Variety.

وبذلك تبددت آمال صناع السينما وأصحاب دور العرض في الولاية، بعدما كان أملهم في القضاء، بعدما رفعت مجموعة من كبرى شركات دور السينما، دعوى قضائية ضد حاكم ولاية نيو جيرسي، لإعادة فتحها منذ أيام.

وأعلنت شركة Regal ثاني أكبر سلسلة سينمائية في أمريكا، أنّها ستبدأ إعادة فتح دور العرض الخاصة بها في الولايات المتحدة يوم 21 أغسطس، مع مراعاة صحة وسلامة الموظفين والعملاء.

وفي ضربة أخرى للصناعة أجلت سلسلة سينما AMC، إعادة افتتاح دور العرض الخاصة بها مرة أخرى، بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في معظم أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر فتح دور العرض آخر أغسطس، بعدما كان موعد الفتح منتصف أغسطس، وAMC تصنف كأكبر سلسلة سينما في أمريكا، حيث بها أكثر من 600 دار عرض.

وأصبح الأمر أكثر تعقيدًا بسبب ارتفاع حالات كورونا، في ولايات مثل أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا، بالإضافة إلى استمرار إغلاق دور العرض بعدد من الولايات.

الهند

ضربة قوية أصابت صناعة السينما في الهند، بعد قرار حكومتها باستمرار إغلاق دور السينما حتى 31 من الشهر الجاري، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ولا تزال قاعات السينما والحدائق الترفيهية والمسارح والحانات وصالات العرض، مغلقة في الهند.

بريطانيا

المحاولات لعودة الحياة السينمائية عديدة، آخرها إعادة طرح أفلام كلاسيكية، عرضت من قبل في السينما ولاقت نجاحا كبيرا، فبدأت Cineworld في إعادة فتح دور السينما في إنجلترا بطرح أربعة أفلام مميزة، لكن مع عرضها بتقنية 4DX.

والأفلام هي inception من إخراج كريستوفر نولان، وفيلم Harry Potter and the Chamber of Secrets.

وHarry Potter and the Prisoner of Azkaban، وأيضا Jurassic Park من إخراج ستيفين سبيلبيرج

وفي بريطانيا أجلت شركة VUe السينمائية موعد إعادة فتح دور العرض الخاصة بها في المملكة المتحدة لـ7 الشهر الجاري.

ويعاد فتح دور السينما على مراحل في 10 مواقع، بما في ذلك لندن وإدنبره وأكسفورد من بين المواقع الأولى.

وتبرعت عدد من المؤسسات والأشخاص في بريطانيا لإنقاذ الصناعة لعودة الحياة السينمائية مرة أخرى، وأنشأت حكومة المملكة المتحدة صندوقًا طارئًا للتأمين على الإنتاج السينمائي والتلفزيوني بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 647 مليون دولار.

وقبلها قدم معهد الأفلام البريطاني تمويلًا لمساعدة دور السينما المستقلة، بعد التأثر الشديد بسبب فيروس كورونا.

الصين

عادت بعض الجماهير لمشاهدتها داخل القاعات حتى لو كانت العودة بكثافة قليلة وبشروط وبعرض أفلام محدودة.. وذلك بعد فتح القاعات في المناطق التي تقل فيها الإصابات بفيروس كورونا.

وتصدر فيلم Dolittle قائمة الأرباح في الصين بتحقيقه 4.71 مليون دولار.. وهو من بطولة روبرت داوني جنيور.

وجاء بعده فيلم bloodshot محققا 2.61 مليون دولار، وهو من إخراج ديف ويلسون، وبطولة فين ديزل.

وجاء في الترتيب الثالث فيلم الجريمة الصيني Sheep Without Shepherd محققا مليوني دولار. وتعتبر الأرباح عائدة من 4900 من دور سينما، وهو ما يمثل نحو 44% من إجمالي السينمات في الصين.

وفي الصين أغلقت السلطات في مدينة داليان الصينية، قاعات السينما مرة أخرى، بعد أن عثرت على مجموعة جديدة من الحالات المصابة بفيروس كورونا

وتباع التذاكر في الصين عبر الإنترنت فقط، مع تطهير المناطق في دور العرض بما لا يقل عن مرتين في اليوم، مع تحسين التهوية، وارتداء الأقنعة إلزاميا لكل من الموظفين والعملاء، مع قياس درجات حرارة لأي شخص يدخل السينما.

ومن المقرر عرض مجموعة أفلام أخرى في الصين يوم 14 أغسطس بينها، 1917، Bad Boys For Life

اليابان

وصلت أرباح الفيلم الياباني Beginning Today It Is Turner، إلى 28 مليون دولار.

الفيلم من إخراج Yûichi Fukuda والذي شارك في كتابته مع Hiroyuki Nishimori، ومن بطولة Mika Aihara وEishin وShinobu Hasegawa

كوريا الجنوبية

سيطر فيلم Peninsula على شباك التذاكر في كوريا الجنوبية، وحقق في أسبوعه الثاني، 4.49 مليون دولار، بعد عرضه في 2100 شاشة سينما، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 52% مقارنة بنتيجة عرضه خلال أسبوعه الأول التي بلغت 9.92 مليون دولار.

فيلم Peninsula، من بطولة Dong-Won Gang وJung-hyun Lee وJohn D. Michaels

الفيلم مدته ساعة و56 دقيقة، وأخرجه Sang-ho Yeon الذي شارك في تأليفه مع Joo-Suk Park.