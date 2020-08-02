مدحت العدل: أغنية عمرو دياب مبهجة وأسعدتني

أشاد الشاعر والسيناريست مدحت العدل بأغنية "يا بلدنا يا حلوة" للمطرب عمرو دياب، التي طرحها تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.

وكتب العدل، على موقع التغريدات القصيرة تويتر، قائلا: "ما قيمة أي أغنية؟ أن تنقل إليك الشعور الذي قصده صانعوها.. حزن.. بهجة.. شجن إلخ".

وتابع: "إذ لم تكن ناقدا ومحللا ومعظمنا ليس كذلك فعلينا أن (نحس) الأغنية ولا نحللها فإذا استمتعت فقد نجحت الأغنية، أغنية عمرو يا بلدنا يا حلوة مبهجة وجميلة وأسعدتني، بس خلاص".

كانت أغنية "يا بلدنا يا حلوة" للنجم عمرو دياب، تصدرت تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" بعد أقل من 24 ساعة من طرحها.

"يا بلدنا يا حلوة" أغنية في حب مصر من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور.

كان عمرو دياب انتهى من تصوير الأغنية منذ أيام مع المخرج طارق العريان، وذلك في عدد من المناطق الأثرية والسياحية بالقاهرة. وحرص دياب والعريان على تقديم رسالة حب إلى مصر عبر إبراز جمالها المتأصل في حضارتها ومناطقها الأثرية، وشوراعها العتيقة ومبانيها التاريخية.

وحرص صناع العمل على إبراز الهوية المصرية الثقافية والحضارية، من خلال الأغنية التي تمثل وجوه المصريين جزءا مهما منها.

يذكر أن النجم الكبير عمرو دياب قد طرح في فبراير الماضي أحدث ألبوماته "سهران" والذي حقق نجاحا كبيرا، حيث تصدر قوائم الأعلى استماعا عبر تطبيقات الموسيقى المختلفة.