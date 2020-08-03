حكيم يعلن عن مفاجأة لجمهوره: تفتكروا هي إيه؟

أعلن المطرب حكيم، عن استعداده لتقديم عمل فني جديد سيكون مفاجأة لجمهوره، بحسب وصفه.

وكتب "حكيم"، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام": "بحضر ليكم مفاجأة.. تفتكروا هى ايه".

ورجح عدد من متابعي المطرب، أن المفاجأة ستكون "كليبا غنائيا" جديدا والذي أعلن عنه "جكيم"، منذ أيام عبر حسابه قائلا "مين جاهز للڤيديو كليب الجديد؟ اشترك دلوقتي على قناة يوتيوب بتاعتي علشان تبقى أول واحد شاف الأغنية الجديدة، (مفاجأة جامدة) يارب تعجبكم"

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يذكر أنه في منتصف الشهر الجاري، زار الفنان حكيم الشاعر الكبير أمل الطائر؛ للاطمئنان على صحته بعد الجلطة التي أصيب بها الأخير منذ عدة أيام، وأثرت على قدرته على الحركة والكلام، وعلى إثرها تم نقله لمستشفى المعادي العسكري.

ورافق حكيم في الزيارة الفنان مصطفى كامل، والفنان الشعبي أحمد الشوكي.

كان من المقرر أن تجرى عملية جراحية لأمل الطائر، ولكن جرى تأجيلها بسبب عدم استقرار حالته الصحية، والحاجة لضبط سيولة الدم، ومعاناته مع القدم السكري.