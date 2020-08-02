مصرع 8 أشخاص ونجاة 7 آخرين في انقلاب سيارة بترعة المريوطية

لقي 8 أشخاص مصرعهم، فيما نجا 7 آخرين إثر انقلاب سيارة ميكروباص يستقلها عدد من الأشخاص بترعة المريوطية بمنشأة القناطر، وانتقل رجال الإنقاذ النهري لانتشال الضحايا.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث أن بداية الواقعة كانت بتلقي غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد سقوط سيارة ميكروباص بترعة المريوطية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة تحت قيادة العميد علاء فتحى رئيس مباحث قطاع أكتوبر والمقدم سامح بدوردي رئيس مباحث منشأة القناطر، وتبين اختلال عجلة القيادة من يد السائق، ما أسفر عن سقوطها بترعة المريوطية، ومصرع 8 أشخاص، بينما نجا 7 آخرين من الموت.

بمجرد تلقي البلاغ انتقلت قوة من المباحث تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث إلى مكان الواقعة، بصحبة فريق من المحققين ورجال المرور والإسعاف وقوات الإنقاذ النهري وتم نقل المصابين والمتوفين إلى المستشفى ورفع آثار الحادث بعد تعطل حركة المرور قرابة 45 دقيقة، وتبين من خلال الفحص أنه أثناء قيادة قائد السيارة اختلت عجلة القيادة من يد السائق في انقلاب السيارة في ترعة المريوطية ولاتزال القوات تواصل جهودها لكشف ملابسات الحادث.

وناقش رجال المباحث عدد من المصابين الناجين من الحادث وتبين أنهم أصيبوا بجروح وكدمات في مختلف أنحاء جسدهم الذين أكدوا في التحقيقات أن الحادث لم يستغرق 30 ثانية قائلين "السائق كان يسير بسرعة وبعد ٣٠ ثانية، انقلبت السيارة في الترعة.. ناس كانت بتعرف تعوم ربنا كرمها وعرفت تتطلع وناس ماتت".

فيما تواصل جهات التحقيق المختصة مناظرة الجثامين ومناقشة المصابين الناجين من الحادث ولاتزال التحقيقات مستمرة.