نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس وموعدها

بدأ العد التنازلي لـ نتيجة الثانوية العامة 2020، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد إعلان النتيجة، ومن المقرر أن يتم اعتمادها وإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس، ثم يتم إتاحتها للطلاب يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس.

وأوضحت الوزارة عقب إعلان موعد نتيجة الثانوية العامة 2020، أن جميع الطلاب يحصلون على مستحقاتهم الكاملة من الدرجات الخاصة بهم دون التعرض لظلم أو حدوث تمييز، كما أن أعمال التقدير تتم بأقصى معايير الدقة، مع مراعاة النماذج التي وضعتها الوزارة، مشددة على الدور الهام الذي تلعبه المراجعة من أجل المصلحة العليا لطلاب الثانوية العامة.

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالإسم

وتوفر جريدة "الوطن" خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بالإسم يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الصفحة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة بجريدة "الوطن" من هنـــا.

خطوات تقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة

ـ إدخال إسم الطالب الرباعي والموجود في رقم الجلوس.

ـ إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ـ تحديد الشعبة المنتمي إليها الطالب، سواء كانت علمي علوم، علمي رياضة، أو أدبي.

ـ اختيار المحافظة التي يتبع لها الطالب وفق مديرية التعليم.

ـ تسجيل البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

ـ إدخال رقم الهاتف الخاص بالطالب.

وعقب إعلان نتيجة الثانوية العامة، يبحث الكثير من الطلاب عن كيفية التقديم على تظلمات الثانوية العامة، آملين في الحصول على درجات أخرى تمكنهم من الالتحاق بالكليات التي يرغبون في الالتحاق بها، ونظرا لاهتمام الطلاب بخطوات تقديم التظلمات تستعرض "الوطن" خطوات التقديم وفق العام الماضي، مع مراعاة انه من الممكن أن يطرأ عليها بعض التغييرات نظرا لما نمر به من ظروف استثنائية من تفشي لجائحة فيروس كورونا المستجد، وتتمثل:

- يتقدم الطالب بالتظلم في مديرية التعليم التابع لها، والتي يكون بها مندوبون لتسلم التظلمات من الطلاب وأولياء أمورهم.

- يقوم الطالب بالاطلاع على على ورقة إجابته بحضور مستشار المادة، من خلال كود سرى يمنح للطالب فقط.

- ويمكن للطالب الحصول على صورة من ورقة الإجابة ويقوم بمراجعتها جيدا.

- يقوم الطالب بتدوين ملاحظاته الخاصة في ورقة خارجية، ثم يقوم بتسليمها لمستشار المادة الذي سيعيد تصحيحها مرة أخرى بدوره ومطابقتها مع ورقة الإجابة الأصلية.

- يتم تحديد ميعاد ويوم محدد للكشف عن النتيجه بعد التظلم ومراجعتها بالكنترول الذي يتبعه الطالب.

- إذا ثبت حق الطالب فى الحصول على درجات أعلى سترد إليه رسوم إجراء التظلم.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020

ومن المقرر أن يجرى الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم، أو يمكنك الحصول عليها من خلال صفحة الوطن عن طريق تسجيل بياناتك والحصول عليها فور إعلانها عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2020.