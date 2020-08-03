حظك اليوم الإثنين 3-8-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجدي يتميز بنقاء قلبه وصدقه في حديثه مع الآخرين، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزلك الثاني وعليك أن تخطط جيدا قبل أن تتحرك لتكسب دعما.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

يدعوك الفلك أن تكون مثالا وقدوة إذا أردت أن يتبعك الآخرون.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.