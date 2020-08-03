أحمد إبراهيم ورامي رضوان يغنيان "مشربتش من نيلها" على الهواء

قال أحمد إبراهيم الموزع الموسيقي، إنه يرى أن من حق أي شخص الغناء، حتى من يطلق عليهم "مغنوا المهرجانات".

وأضاف الموزع الموسيقي، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء DMC"، عبر شاشة "DMC": "مش بحب أسمع أغاني المهرجانات، لكنه شكل موجود، والمواطن العادي ومش بس الناس البسيطة، بيسمعوه حتى من باب الهزار حتى فئة CLASS A، كل واحد يغني اللي هو عاوزه".

ليرد عليه الإعلامي رامي رضوان، قائلًا: "لولا اختلاف الآراء لبارت السلع".

وطلب "إبراهيم"، من الإعلامي رامي رضوان غناء "مشربتش من نيلها" لشيرين، وبالفعل استجاب له "رضوان"، وغنياها معًا.

بدوره، قال "إبراهيم"، إنه تأثر بالفنان عمرو دياب، عندما كان طالبًا في الجامعة: "صبغت شعري زيه وكان في بيننا ملامح مشتركة شوية".