التحريات في حادث انقلاب سيارة بترعة المريوطية: 4 ساعات لانتشال الجثث

باشرت الجهات المختصة التحقيق في حادث انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة المريوطية بطريق نكلا بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، وتبين من خلال التحريات أن الحادث وقع في تمام الساعة 5 عصر اليوم.

وتمكنت القوات من رفع آثار الحادث وانتشال الجثث على مدار الـ4 ساعة الماضية، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين من مستقلي السيارة، وأن جميعهم من المنوفية.

وصرحت بدفن الجثث، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث أن بداية الواقعة كانت بتلقي غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد سقوط سيارة ميكروباص بترعة المريوطية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة تحت قيادة العميد علاء فتحى رئيس مباحث قطاع أكتوبر والمقدم سامح بدوردي رئيس مباحث منشأة القناطر، وتبين اختلال عجلة القيادة من يد السائق، ما أسفر عن سقوطها بترعة المريوطية، ومصرع 8 أشخاص، بينما نجا 7 آخرين من الموت.

بمجرد تلقي البلاغ انتقلت قوة من المباحث تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث إلى مكان الواقعة، بصحبة فريق من المحققين ورجال المرور والإسعاف وقوات الإنقاذ النهري وتم نقل المصابين والمتوفين إلى المستشفى ورفع آثار الحادث بعد تعطل حركة المرور عدة ساعات، وتبين من خلال الفحص أنه أثناء قيادة قائد السيارة اختلت عجلة القيادة من يد السائق في انقلاب السيارة في ترعة المريوطية ولاتزال القوات تواصل جهودها لكشف ملابسات الحادث.