الجمهور يشيد بأداء يسرا وآسر ياسين في فيلم "صاحب المقام"

أشاد عدد كبير من رواد مواقع السوشيال ميديا، بأداء الفنانة يسرا والفنان آسر ياسين أبطال فيلم "صاحب المقام "والذي تم عرضه على "شاهد" أول أيام عيد الأضحى المبارك.

حيث علق أحد المتابعين قائلا: "فيلم صاحب المقام حالة خاصة جدا استمتعت بكل مشهد فيه واتمنى أن شركة السبكى تكمل فى نفس الخط ده من إنتاج الأفلام الراقية الجميلة بعيدا عن سينما المقاولات، وحضور طاغ ليسرا أضاف للعمل قوة وجمالا على جمال".

وقال آخر: "نجاح الفيلم نجاح كبير جدا لأنه العبرة اللي فيه حقيقية ويفقدها الواقع الحالي، والأهم دور الفنانة العظيمة يسرا كان حقيقيا نابعا من شخصية يسرا نقية القلب وجميلة الطبع، عكس قوة الإحساس والأداء رغم قصر الدور إلا أنه كان عميقا ومؤثرا جدا‏ والعظماء من يضعون بصماتهم بلحظات أزلية".

فيما كتب مشاهد: "ساعتين من الفيلم في عالم تاني آسر سوبر ستار التمثيل اختيارك للدور عظيم كعادتك متألق في اعمل بجد هتبقا حاجة عظيمة، يسرا أنتي دايما بتلمسي قلبي بضحكتك وروحك كانو أجمل حاجة في الفيلم شابوه الديفا يسرا شابوه سوبر ستار آسر ياسين".

وعلق آخر: "شابوه بجد كنت مستني الفيلم جدا ‏فيلم رائع، فكرة جديدة، ‏يسرا أثبتي أن التمثيل مش مساحة دور ومتألقة كالعاده‏، أسر سوبر ستار الزمن ده بجد ربنا يحميك، ‏إبراهيم عيسي، محمد العدل، أحمد السبكي، شكرا على تقديم هذه القيمة الفنية، ‏شكرا كل ضيوف الشرف ربنا يرحم الرائع إبراهيم نصر".

وجاء تعليق آخر: "فيلم ⁧‫صاحب المقام‬⁩ فيلم نوعية غريبة علينا لكن فيلم حلو، ‏ويسرا عملت أداء قويا وبرده أسر ياسن ⁦‪‬⁩ صاحب التميز في التمثيل دور حلو جدا".

"صاحب المقام" بطولة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم إنجي المقدم، محمود عبدالمغني، محمد ثروت، إيمان السيد وغيرهم، ومن إخراج ماندو العدل.