محمد رشاد: شاكوش وعمر كمال مكافحان.. وحمو بيكا ممكن يبقى ممثل عالمي

وصف الفنان محمد رشاد، مطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، بأنهما مكافحان، وحققا شهرة واسعة في وقت قصير للغاية، وذلك خلال حواره في برنامج "كل يوم"، الذي يُقدمه الإعلامي خالد ابو بكر، الذي يُعرض على شاشة "ONE".

وأضاف "رشاد"، أنه لا يستمع لأغاني المهرجانات بشكل دائم، فيرى أن هناك أغان جيدة للغاية، ومحببة لدى المواطنين ويتم سماعها في الأفراج والموالد وغيرها، وهناك أغاني مهرجانات أخرى تُعد خارجة للغاية، "معرفش اسمعها وأهلي موجودين جنبي، ورغم كده يتم تشغيلها في الأفراح أيضًا ويتم الرقص عليها".

وتابع: "الجيل اللي تحت خالص حافظ كل أغاني المهرجانات، أنا بحب حمو بيكا بس يمثل أفضل من الغنا، هيبقى عالمي".