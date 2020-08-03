محمد سلامة يعلن عن جزء ثان من مسلسل "الحرامي"

انتهى أمس، عرض مسلسل "الحرامي"، على منصة "شاهد"، بعد أن لاقى إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أعلن المخرج محمد سلامة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إمكانية عمل جزء ثان للمسلسل، بعد أن طالبه الجمهور بذلك، ولكن بعد انتهائه من مسلسل "موسى" لمحمد رمضان.

مسلسل "الحرامي" من نوعية الـ 10 حلقات، إخراج محمد سلامة والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت، والعمل عبارة عن سيت كوم كوميدى كل حلقة تصل مدتها 10 دقائق فقط، تدور أحداثه فى مكان واحد تحدث فيه العديد من المفارقات الكوميدية، ويشارك فى بطولته رانيا يوسف وبيومي فؤاد، وكارولين عزمى ورنا رئيس وعدد من الفنانين الشباب.