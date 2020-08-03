رواد السوشيال ميديا يشيدون بمسلسل"الحرامي" وشكوى من قصر مدته

نال مسلسل "الحرامي"، الذي عرضت آخر حلقاته أمس عبر "شاهد"، إشادات كبيرة من رواد السوشيال ميديا، حيث اشتكي البعض من قصر مدة المسلسل التي لم تتعدي الـ 10دقايق.

جيث قال احد المشاهدين: "حلو ولذيذ بس قليل آوي 9 و10 دقايق، دا كنتو عملتوه فيلم مثلا كان هيبقي أفضل ‏عامة مبروك عليكم عمل جديد وخفيف ونضيف".

وعلق آخر "مسلسل حلو بس فكرة الحلقات الـ 11 و12 دقيقة دي مش حلوة خاااالص.. المسلسل يخلص في سهرة تلفزيونية"

فيما قال متابع: "مسلسل خفيف وظريف والأحداث بتاعته حلوة".

وأشاد أحد مشاهدي المسلسل قائلا: "جامد عجبني. جداا جامدة فكرة أن الحلقة تكون وقتها قليل ومفيش حشوو. ولا حوارات فاضية. تحسه أنه حاجة بسيطة. بس حلوة، ف عاااش بقا".

مسلسل "الحرامي" من نوعية الـ 10 حلقات، إخراج محمد سلامة والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت، والعمل عبارة عن سيت كوم كوميدى كل حلقة تصل مدتها 10 دقائق فقط، تدور أحداثه فى مكان واحد تحدث فيه العديد من المفارقات الكوميدية، ويشارك فى بطولته رانيا يوسف وبيومي فؤاد، وكارولين عزمى ورنا رئيس وعدد من الفنانين الشباب.