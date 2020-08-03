الدخول بالكمامة.. 18 إجراء في الفتح التدريجي للكنائس القبطية الأرثوذكسية

كشف المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أهم الإجراءات الاحترازية التي يجب على الزائرين اتباعها في الفتح التدريجي للكنائس.

وكانت إيبارشية شبرا الخيمة وتوابعها، أعلنت إعادة فتح كنيسة العذراء مريم الأثرية بمسطرد، أبوابها من جديد، طوال أيام الأسبوع من الساعة الـ8 صباحًا حتى الـ8 مساءً.

ونشر المتحدث الرسمي بإسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية، بيانًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جاء خلاله 18 إجراء على الزائرين اتباعهم خلال المرحلة المقبلة.

وضمن القواعد التي يلتزم بها الزائرون، منع تبادل الأدوات فيما بينهم، وارتداء الكمامة، ومنع المصافحة، وعدم توزيع لقمة البركة عقب القداس، ومغادرة الكنيسة سريعًا دون تزاحم، ومنع تواجد من يعانون من أمراض تنفسية أو مناعية.