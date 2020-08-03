صحة أسيوط: إغلاق قسم العزل بمستشفى الشاملة لشفاء جميع الحالات

أعلنت مديرية الصحة بأسيوط إغلاق قسم العزل المخصص لعلاج المصابين بكورونا بمستشفى الشاملة، وذلك عقب شفاء آخر حالات إصابة وخروجهم من المستشفى وعدم وجود مصابين جدد.

وأوضح الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط،.أن نسب الإصابات بفيروس كورونا ضعيفة وفي تناقص مستمر، حيث وصلت نسب الإشغال بمستشفى أبوتيج النموذجي المخصصة للعزل بالمحافظة 25 مصابًا فقط.

وأضاف وكيل الوزارة أنه فى مستشفى الصدر توجد 8 حالات في العناية المركزة، و5 حالات في العناية المتوسطة فيما بلغت نسبة إشغال الأسرة بقسم الصدر "رجالي" 14 حالة، أما قسم الصدر "حريمي" 18 حالة.

يشار إلى أن الطاقم الطبي بمستشفى الإيمان العام بالأربعين في محافظة أسيوط، احتفل يوم السبت الماضى، بشفاء آخر ثلاث حالات إصابة بكورونا المستجد وخروجهم من المستشفى، وإغلاق قسم العزل المخصص لعلاج مصابي فيروس كورونا بالمستشفى.