زاهي حواس: علم التحنيط لم يعد سرا .. وكنت بنجح في الكلية بالعافية

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، إن التحنيط لم يعد سرًا حاليا، والفضل يعود في ذلك إلى العلم الحديث، مؤكدًا أن جميع خطوات التحنيط أصبحت معلومة بفضل الكثير من الاكتشافات والتقدم العلمي بفضل الأبحاث العلمية الحالية.

وأضاف "حواس"، خلال حوار خاص على شاشة "إكسترا نيوز"، أن كافة خطوات التحنيط من البداية للنهاية 70 يوما، وكل مواد التحنيط عُثر عليها..

وعن حبه للآثار، أكد زاهي أنه كان طالب فاشل "كنت بنجح بالعافية وطلعت بمقبول، ودرست الآثار غصب عنى ومش بحبها، بقول كده عشان أدى أمل في الحياة للطلاب، أول الحفاير اكتشفت تمثال وقلت: عثرت على حبي، وهذا العشق جعلني أتعلم، التعليم ده سببه العشق".