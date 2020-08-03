زاهي حواس: السياحة ستعود في أكتوبر حتى لو لم يتم اختراع مصل لكورونا

قال عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، إن قصر البارون قد يضاف إلى الخريطة السياحية، عندما تعود السياحة مرة أخرى، في شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف "حواس"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، الذي يعرض عبر شاشة "اكسترا نيوز": "أعتقد أن السياحة ستعود في شهر أكتوبر، لأن العالم يجب أن يعيش مع كورونا، حتى لو لم يتم التوصل إلى اختراع المصل".

وتابع: "اتصل بي أحد الشخصيات بشركة سياحية، قال لي إن أسرة أمريكية طلبت مني إعطائها محاضرة أمام أبو الهول، وأقول إن قصر البارون أيضًا سيكون هامًا جدًا".

وشدد، على أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لقصر البارون سيكون له صدى عالميا وردود فعل واسعة.