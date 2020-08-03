زاهي حواس: أتمنى وقف إقامة الأفراح في قصر البارون

قال عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، إن قصر البارون لم يكن يتبع وزارة الآثار، بل كانت تملكه عائلة البارون، مشيرًا إلى أن العائلة حصلت على مقابل للقصر وسلمته للدولة.

وأضاف "حواس"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، الذي يعرض عبر شاشة "اكسترا نيوز": "أنا استلمت القصر وكان حلمي أن أضيئه، لكي يراه المسافرون حيث يقع في طريق المطار".

وتابع: "هذا القصر سيخدم مصر الجديدة، من خلال المكتبة والفعاليات الثقافية وغيرها، فاتصلت بالسفير في بلجيكا، وعملنا مشروعا لتطوير القصر، ونفذه وزير الآثار".

وواصل: "نتمنى وقف الأفراح في هذا المكان، لأن مصر الجديدة تتسم بالهدوء، والأهالي لا يريدون الصخب والموسيقى العالية".

وأردف، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لقصر البارون يعطي رسالة للعالم كله، أولًا أن مصر تعمل في ظل أزمة فيروس كورونا، وأنها مهتمة أيضًا بالتراث.

وواصل: "افتتاح الرئيس للمتحف المصري الكبير سيكون عالميًا ونتمنى من الله أن يزيل غمة كورونا، حتى يأتي إلى هذا الافتتاح كل رؤساء العالم وملوك الدنيا، وهو أهم مشروع ثقافي في القرن الواحد وعشرين".