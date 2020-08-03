فيديو.. عام على انطلاق "حياة كريمة": 3 ملايين أسرة مستفيدة و143 قرية مطورة

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، على القناة الأولى والفضائية المصرية و"on e"، تقريرًا بمناسبة مرور عام على إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع تنمية القرى الأكثر احتياجا "حياة كريمة".

وفي 31 من يوليو عام 2019، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من القرارات في الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي كان من بينها إطلاق المشروع القومي لتنمية القرى الأكثر احتياجا "حياة كريمة"، وتحقيق التكامل بين المشروع والاستراتيجية الوطنية في القضاء على الفقر.

جرى تخصيص 103 مليارات جنيه، لمبادرة "حياة كريمة"، لغير القادرين، وتطوير القرى الأكثر احتياجا، وتوفير المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية، لتبدأ عمية تنمية القرى الأكثر احتياجا وفقًا لخريطة التطوير، مع توفير فرص عمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذه القرى.

وشهدت المرحلة الأولى من المبادرة، العمل على تطوير 143 قرية موزعة على 11 محافظة من بينها 7 محافظات من الوجه القبلي، واستفادت نحو 3 ملايين أسرة من المبادرة، أي ما يعادل نحو 15 مليون فردًا، إضافة إلى دخول 732 ألف أسرة جديدة ضمن برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" في الفترة من 1 يناير 2020 وإلى الآن.