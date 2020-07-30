تنفيذ 47 قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة بأسيوط

نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الحامول في كفر الشيخ، حملة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وذلك ضمن الموجة الـ 16 لإزالة التعديات، أسفرت عن تنفيذ 47 قرار بمساحة 20653م2، من بينهم 15 حالة تعد على حرم الصرف بمساحة 11175م2، و 32 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 9 أفدنة و4 قراريط و78 سهما بمركز ومدينة الحامول، تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة فدان وقيراطين و17 سهما بمركز ومدينة الحامول.

أكدت المحافظة على التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية والرقابية والتنفيذية، بسرعة تنفيذ القرارات الصادرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأوضحت في بيان لها، أن تلك الموجة تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين لأوضاعها، والحالات التي لم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينات، وكذلك الحالات التي لا تنطبق عليها شروط التقنين، والحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين، مؤكدًا علي المتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم علي أرض الواقع.