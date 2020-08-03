جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الجمارك رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمد عيد مرسى مدير الإدارة الأولى، محاوله تهريب كمية من المشغولات الذهبية وعدد من الساعات الثمينة الذهبية والفضية بالمخالفة للقانون رقم 68 لسنه 1976بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته وقانون رقم 111لسنه 1980بشان ضريبة الدمغة وتعديلاته ولوئحه وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة العربية القادمة من برجامو بإيطاليا اشتبه، صبري حسنين رئيس قسم اللجنة المعين على الخط الأخضر في راكب إيطالي من أصل مصري يجر عربه حقائب من 3 شنط محاولا الخروج مسرعا مستغلا الزحام الشديد في صالة الوصول.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء مخالفة أو تستحق سداد الرسوم الجمركية أجاب بالنفي، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكس راي بمعرفة طاهر خفاجي فتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على محمود عبد النبي مشرف الصالة الخضراء قرر تكليف أسماء عزمي مأمور الضبط بتفتيش حقائب الراكب ولجنة للتفتيش الذاتي من محمود سعيد وكريم نبيل وعماد السيد مأموري تفتيش الركاب فتبين وجود 10 سلاسل ذهبية و10 أنسيالات ذهبية و10 خواتم ذهبية و6 ساعات ذهبية و9 ساعات فضية وكمية من المشغولات الذهبية مخبأة على جسده وبين طيات الملابس داخل حقائبه، وقام بجرد وتحريز المضبوطات، إبراهيم الدسوقي وهبه مصطفى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 17 لسنة 2020 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.