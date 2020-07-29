جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب كمية من الأقراص المخدرة

أحبطت جمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة فوزى العميري، محاولتى تهريب كمية من الأقراص المخدرة، بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من روما، اشتبه كل من حسن مختار وأشرف عبدالحميد مأموري التفتيش المعينين علي لجنة الأخضر، فى راكبين أحدهما إيطالى والآخر مصرى الجنسية، بدا عليهما علامات القلق والارتباك الشديد.

وبسؤالهما عما إذا كان يحملان معهما بضائع مخالفة أو تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية، أجابا بالنفي.

بتمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة إكس راى، بمعرفة علاء الدين عمارة ويوسف حامد مأمورى الفحص، جرى تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على، أحمد حسين نائب مدير الإدارة قرر تكليف حسام الشافعى مأمور الضبط، تحت اشراف أمير مطر مشرف الصالة الخضراء، لتفتيش حقائب الراكبين، فتبين وجود 2440 قرص من عقار أوكسيجك المشتق من مخدر الأفيون، مخباة بين طيات الملابس داخل حقائبهما.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 47 و48 لسنة 2020، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.