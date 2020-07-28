جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة

أحبط رجال جمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة سامي عبدالعزيز مدير الإدارة محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الخطوط الجوية الفرنسية إير فرانس القادمة من باريس إشتبه، أحمد فوزي مأمور التفتيش المعين على لجنة الأخضر في راكب مصري الجنسية بدا عليه علامات القلق والارتباك.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع مخالفة أو تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة إكس راي بمعرفة علاء عمارة مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه، وبالعرض على، مدير الإدارة قرر تكليف، فتحي وردة مأمور الضبط تحت اشراف، أحمد الحكش مشرف الصالة الخضراء لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 108 شرائط ترامدول مخدر مدرج بجدول الممنوعات، بإجمالي 1080 قرصا مختلفة التركيزات مخبأة بين طيات ملابسة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 14 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات، كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.