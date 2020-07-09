جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب بندقية مفككة ومنظار عالي الدقة

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بجمارك تفتيش الركاب، محاولة تهريب بندقية مفككة ومنظار عالي الدقة بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الأمنية.

في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط لوفتهانزا القادمة من فرانكفورت إشتبه محمد قنديل مأمور اللجنة الجمركية فى راكب يحمل الجنسية الامريكية من اصل مصري قادم من نيويورك عبر فرانكفورت حيث لاحظ ارتباكه الشديد.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة إكس راى بمعرفة أحمد عبد العليم مأمور الفحص الذى أفاد بوجود أداة تشبه الأسلحة.

وبالعرض على، مصطفى السيد مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من هيثم الدمرداش ومحمد قنديل تحت اشراف تامر رمزي فتبين وجود بندقية مفككة ومنظار عالى الدقة خاص بالبندقية وحقيبة خاصة بالسلاح.

وتم تحريز المضبوطات و تحرير محضر ضبط جمركي وتسليم الراكب لقوة امن ميناء القاهرة الجوى وذلك بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه علي المنافذ الجمركيه وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.