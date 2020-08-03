حبس شاب نمساوي من أصل مصري بتهمة تهريب بذور المخدرات داخل المشروم

قررت النيابة العامة حبس شاب مصري يحمل الجنسية النمساوية بتهمة تهريب بذور المخدرات والتربة الخاصة بزراعتها مع نبات المشروم.

وأرسلت النيابة المضبوطات إلى المعامل المختصة لفحصها داخل مصلحة الأدلة الجنائية، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

كانت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي تمكنت من ضبط محاولة تهريب بذور مخدرات والتربة الخاصة بزراعتها مع نبات المشروم للتضليل مع راكب نمساوي من أصل مصري، حاول إخفائها داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وتعليم زراعتها مع نبات المشروم داخل البلاد لتحقيق مكاسب مادية.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من فيينا، اشتبه أحمد علي مدير الإدارة بالجمارك في راكب نمساوي من أصل مصري قادم من فيينا، وبفحص حقائبه على أجهزة الفحص بالأشعة "X_Ray" بمعرفة أبو القاسم عبدالحكيم مأمور الجمارك تلاحظ وجود أحجام غير معتادة داخل حقائبه.

وبتفتيش الراكب وحقائبه وعثر معه على مطحنة مواد مخدرة وعدة جرامات من الماريجوانا المخدرة و750 جراما من تربة نبات "المشروم" المخلوط بالماريجوانا الجاهزة للزراعة وكتيب إرشادات لزراعة المخدرات.