ضبط مطحنة مخدرات وتربة مخصصة لزراعتها مع نمساوي بمطار القاهرة

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب بذور مخدرات، والتربة الخاصة بزراعتها مع نبات المشروم للتضليل مع راكب نمساوي من أصل مصري، أخفاها داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وتعليم زراعتها مع نبات المشروم داخل البلاد لتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

جاء ذلك، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من فيينا، اشتبه أحمد علي مدير الإدارة بالجمارك في راكب نمساوي من أصل مصري قادم من فيينا، وبعرضه حقائبه على أجهزة الفحص بمعرفة أبو القاسم عبد الحكيم، مأمور الجمارك تلاحظ وجود أحجام غير معتادة داخل حقائبه.

وقام حسين هيكل نائب مدير الإدارة وربيع عيد مامور الجمارك بتفتيش الراكب وحقائبه وجد معه مطحنة المواد المخدرة، وعدة جرامات من الماريجوانا المخدرة، كما عثر معه أمير محمود مأمور الجمارك على 750 جراما من تربة نبات المشروم المخلوط بالماريجوانا الجاهزة للزراعة، وكتيب إرشادات لزراعة المخدرات.

قامت جمارك مبني 3 باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك ، تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.