تفاصيل إحباط محاولة تهريب مخدرات بمطار القاهرة في ثاني أيام العيد

فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك تمكن رجال الجمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة فوزى العميرى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة الممنوع تعاطيها أو تداولها أو استيرادها أو تصديرها طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم 758 القادمة من أمستردام اشتبه أحمد القط مأمور اللجنة المعينين على لجنة الأخضر فى راكب هولندى من أصل مصري يجر عربة حمل حقائب عليها 2 شنطة كبيرة وشنطة صغيره يحاول الخروج مسرعا مستغلا الزحام الشديد في صالات الوصول الدولية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة إكس راى بمعرفة، يوسف حامد مأمورى الفحص فتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على أحمد حسين نائب مدير الإدارة قرر تكليف عبدالحليم محمد مأمور الضبط تحت اشراف جمال السيد مشرف الصالة الخضراء لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود فرش حشيش بوزن 100 جرام وخمس عبوات من مخدر الماريجوانا المخدر بوزن 114 وعدد من أقراص اكستازى (حبوب النشوة) وكسارة مخدرات مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 51 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.