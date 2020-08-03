آخر مستجدات مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة.. انتهاء التطوير في أكتوبر

أكّد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أهمية مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، مبينًا أنَّه مشروع قومي يحظى باهتمام القيادة السياسية ورئيس الوزراء مع متابعة المستمرة له، خاصة مع قرب الانتهاء منه في صورة تليق بمصر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزارة التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للجنة التنسيقية لمتابعة مشروع مسار العائلة المقدسة، بحضور قيادات الوزارة وسكرتيري عموم المحافظات الثمانية التي تمر بها نقاط المسار الـ25 و نواب المحافظين وممثلين لوزارة السياحة والآثار و الكنيسة القبطية المصرية ومجلس الوزراء وجهاز التنسيق الحضاري.

وأشار شعراوي، فى الكلمة التي ألقاها نيابة عنه اللواء حمزة درويش رئيس قطاع مكتب الوزير، إلى أهمية تضافر كل الجهود بين المحافظات والهيئات الحكومية والمشاركة المجتمعية والمجتمع المدني وتقديم كل سبل الدعم للانتهاء من المشروع وتطويره في التوقيتات المحددة نظراً للأهمية الدينية والتاريخية لمسار رحلة العائلة المقدسة.

وشهد الاجتماع، متابعة آخر مستجدات المشروع وإزالة أي عقبات قد تقف أمام الانتهاء من أعمال البنية التحتية واستكمال الشكل الحضاري له، وقدمت كل المحافظات عرضًا تعريفيًا لجهودها في تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة خلال الفترة الماضية وخطتها لتنفيذ المرحلة التالية وعرض بيانات مصورة لما تمّ إنجازه على أرض كل محافظة من أعمال التطوير التي تمّ تنفيذها بها في المناطق المحيطة بنقاط المسار والعناصر المزمع الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.

وأكّدت اللجنة التنسيقية لمتابعة مشروع مسار العائلة المقدسة، أهمية الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بالمناطق المحيطة بالمسارات في جميع المحافظات خلال الأول من أكتوبر 2020 تمهيداً لإقامة احتفالية تليق بهذا المشروع القومي.

كما أشارت إلى استمرار متابعة وزارة التنمية المحلية مع الجهات المعنية سرعة الانتهاء من إنشاء المرسى الجديد الذى سيقام بالقرب من كنيسة السيدة العذراء بالمعادي، وعقد اجتماع بين الأطراف المعنية، وتمّ الاتفاق على استمرار المتابعة من اللجنة مع كل المحافظات للأعمال الجاري تنفيذها، وبحث عقد اجتماع خلال شهر أغسطس الجاري لمتابعة آخر المستجدات على أرض المحافظات ودراسة إجراء بعض الجولات الميدانية لأعضاء اللجنة التنسيقية لمتابعة الأعمال الجارية .