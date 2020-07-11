وزيرا السياحة والآثار والطيران المدنى ومحافظ جنوب سيناء يلتقون بمستثمرى طابا ونوبيع

عقد مساء أمس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، مع السيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعا موسعا مع مستثمري مدينتي طابا ونوبيع وذلك للاستماع لمشاكلهم وبحث معوقات التنمية السياحية بالمنطقة.

حضر هذا اللقاء أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، وتامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، وسامي سليمان رئيس جمعية مستثمري طابا ونويبع.

واستهل وزير السياحة والآثار اللقاء بالتأكيد على أن الدولة لا تدخر جهداً في سبيل النهوض بالقطاع السياحي كونه أحد أهم روافد الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن القيادة السياسية والحكومة تقوم بتذليل كافة العقبات الممكنة لدفع العمل في القطاع السياحي وتقديم الدعم اللازم للتخفيف عن كاهل هذا القطاع الهام خاصة وأن القطاع الخاص هو شريك النجاح وأنه القاطرة الحقيقية للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

وخلال اللقاء، أشاد المستثمرون بحرص الدكتور خالد العناني على زيارتهم ولقائهم بمدينة طابا للاستماع لمشكلاتهم، مؤكدين علي أن الوزير لم يكتفي باللقاءات المتعددة التى عقدها بالقاهرة مع سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري طابا ونويبع لشرح مشكلاتهم في هذه المنطقة، بالإضافة الي ما تقدم به الاتحاد المصرى للغرف السياحية بل حرص علي لقائهم جميعا.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المشكلات التي تواجه قطاع السياحة بطابا ونوبيع مع طرح مقترحات لحلها، منها البنية التحتية وتسهيل الإجراءات والمساندات المالية واللوجيستية للمستثمرين وخاصة المتعثرين بالقطاع السياحي بهذه المنطقة منذ سنوات طويلة لما شاهدته المنطقة من تحديات سياحية خلال ال ١٥ عام الماضية وايجاد حلول لهم.

بالإضافة إلى مناقشة تسهيل بعض اجراءات التراخيص، ورفع كفاءة وسائل الوصول الي طابا ونويبع، وزيادة الخدمات بالمنطقة.

ومن ناحيته، أشار وزير الطيران المدني إلى أنه ليس هناك أي موانع من تسيير عدد من رحلات الطيران لمطار طابا شريطة مساهمة المستثمرين في تلك الرحلات حتى عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار حرص منذ توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار في ديسمبر الماضي على عقد لقاءات موسعة مع العديد من المستثمرين السياحيين بالمحافظات السياحية المختلفة منها البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر، للاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم لدعم وزيادة حركة السياحة الوافدة إلي هذه المحافظات، وبحث التحديات التي تواجه صناعة السياحة بها.