فريق "أطفال بلا مأوى" ينقذ طفلين وينقلهم لدار رعاية

أنقذ فريق أطفال بلا مأوى، التابع لوزارة التضامن، طفلين وهما "ع.ك" 6 سنوات، "م.ك" 3 سنوات متواجدان بمطنقة الدقي وخلال دراسة الحالة الأولية تبين أن الأم تعمل كبائعة مناديل والتسول بمحطات المترو ومعها الأطفال والوالد يعمل ترزي.

وأفاد الأطفال أن عمهم قام باصطحابهم وتركهم في الشارع بعد خلافات بين الأب والأم وأهمالهم في رعايتهم.

ولم يستطع الأطفال الإفصاح عن عنوانهم أو أية بيانات تدل على هويتهم لصغر سنهم والأب دائم التعدي على الأطفال بالضرب ووالدتهم وهي تهمل في رعايتهم .

وقام الفريق باتخاذ الاجراءات القانونية وبالتنسيق مع قسم الدقي وإلحاقهم بإحدي دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة وتم عمل كشف طبي يفيد بخلوهم من الأمراض الجلدية والمعدية وتم اصطحاب الأطفال والتوجه لمستشفى إمبابة العام وعمل تقرير يفيد بخلوهم من أعراض اشتباه بفيروس كورونا، وتم اصطحاب الأطفال وتحويلهم إلى مؤسسة "أنا المصري" بالمقطم.

وأهابت وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين، الإبلاغ عن أي أطفال بلا مأوى أو مشردين بلا مأوى، من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي :- https://web.facebook.com/AtfalBelaMawa