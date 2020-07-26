"أبو ليمون" يتفقد أعمال وحدة التدخل السريع ويصرف مكافأة مالية للعاملين

تفقد اليوم الأحد، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، رافقه نائبه محمد موسى، أعمال وحدة التدخل السريع في رفع تراكمات نواتج الهدم والتطهير بطريق "طنبدي – كفر البتانون"، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين البيئة ورفع كفاءة منظومة النظافة والحفاظ على الرونق الحضاري والجمالي للمحافظة.

وقرر محافظ المنوفية، صرف مكافأة مالية للعاملين بوحدة التدخل السريع نظراً لجهودهم وإخلاصهم في العمل ولحثهم على بذل المزيد من الجهد، وأعرب العاملين بالوحدة عن سعادتهم البالغة مقدمين كل الشكر للمحافظ على ما لمسوه من تقدير لجهدهم.

كما وجه المحافظ مدير وحدة التدخل السريع بالبدء غداً الاثنين، برفع كافة التراكمات بطريق "طبندي – كفر البتانون" بداية من موقف الشهداء وكذا تسوية التراكمات بأرض عرفة بما يساعد على الحفاظ على المظهر الحضاري.

وأكد المحافظ على استمرار العمل على قدم وساق بمختلف نطاق المحافظة للانتهاء من كافة تجمعات بؤر القمامة، مشيرا إلى أن الوحدة رفعت 2200 طن قمامة ومخلفات هدم ونواتج تطهير خلال شهر يونيو الماضي.