رفع 1669 طن مخلفات خلال يوم واحد بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إن حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز المحافظة مستمرة بصفة يومية، وذلك بالتنسيق مع جهاز المخلفات الصلبة بالمحافظة.

ولفت إلى تنفيذ حملات مكثفة خاصة أيام إجازة عيد الأضحى المبارك لمنع تراكمات القمامة، وذلك بالاستعانة بمعدات الحملات الميكانيكية بالمراكز والأحياء، مشيرًا إلى مشاركة أكثر من 275 معدة لرفع 1669 طن مخلفات خلال حملات اليوم الواحد بالمراكز والأحياء، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وفى سياق متصل، ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد حملة مكبرة لإزالة المخلفات بمراكز صدفا والغنايم وأبوتيج استهدفت رفع المخلفات وتجمعات مخلفات البناء على الترع والمصارف، فضلًا عن تسوية وتمهيد عدد من الطرق والشوارع، للتيسير على المارة وتحقيق سيولة مرورية، وتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بجميع المناطق لمنع إلقاء المخلفات بها مرة أخرى، وتحرير محاضر فورية للمخالفين.