رفع 22 طن قمامة في حملة بمركز ومدينة القنطرة شرق

أعلن اللواء عمر إدريس رئيس مركزومدينة القنطرة شرق، أن الوحدة المحلية للمركز والمدينة واصلت اليوم الخميس، أعمال النظافة بالمدينة القديمة، ورفع القمامة من الصناديق والمربعات والمقالب العشوائية، حيث تم نقل حوالي 22 طن مخلفات وقمامة إلى المقلب العمومي، وذلك بمعدات الوحدة المحلية وأفراد قسم تحسين البيئة، تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بمتابعة القطاعات الخدمية.

وأشار اللواء عمر إدريس إلى أنه جاري إستكمال ردم المقالب العشوائية بمنطقة التوفيق ومساكن الشرطة بالمدينة الجديدة بالرمال النظيفة ويقوم قسم الكهرباء بالوحدة المحلية بإستكمال صيانة الأعمدة والكشافات بالمدينة الجديدة وشارع العريش، كما قامت الوحدة المحلية لقرية السلام بعمل حملة نظافة حول مدرسة الأحرار الثانوية الزراعية ومتابعة اعمال التعقيم والتطهير داخل وخارج المدرسة ، وذلك تحت إشراف محمد عبدالسلام رئيس القريةكما قامت الوحدة المحلية لقرية التقدم بعمل حملة نظافة داخل القرية وإزالة الأتربة من الطريق المؤدي إلي القرية، تحت إشراف محمد حسن رئيس القرية.