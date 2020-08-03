ًإقبال كبير على تحاليل كورونا بالغردقة.. ومصدر: النتائج كلها سلبية

لليوم الثاني على التوالي، شهد معمل الغردقة المشترك إقبالًا كبيرًا من مواطني البحر الأحمر الراغبين في إجراء تحاليل "pcr" الخاص بفيروس كورونا المستجد واستخراج شهادة معتمدة بنتائج التحاليل.

وذكر مصدر مسؤول بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، اليوم الاثنين، أن معمل الغردقة المشترك شهد إقبال كبير من المواطنين لإجراء تحاليل كورونا وذلك منذ فتحه للجمهور، مشيرًا إلى أن جميع النتائج سلبية حتى الآن.

وسجلت جميع المستشفيات العامة والمركزية بمدن البحر الأحمر صفر إصابات بكورونا، ولم يتبقى بالمحافظة سوى 7 حالات بمستشفي الغردقة العام، حيث عادت المستشفيات لاستقبال وعلاج المرضى في جميع التخصصات.

كانت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر قد أعلنت عن توفير خدمة تحاليل "pcr" لفحص فيروس كورونا المستجد، واستخراج شهادة معتمدة بنتائج التحاليل، وإتاحة ذلك لكل الجنسيات، وذلك بتكلفة ألف جنية للمصريين و70 دولارًا للأجانب، على أن تظهر النتيجة خلال 24 ساعة.