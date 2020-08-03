المؤتمرات وزيارة العائلات وسيلتان لحصد أصوات الناخبين بمطروح

فى الوقت الذى نظم فيه حزب مستقبل وطن مؤتمرًا فى مدينة سيدي براني غرب مطروح لدعم مرشحه على المقعد الفردي، رزق علوانى عبدالحميد، في انتخابات مجلس الشيوخ، تحرك المرشح المستقل محمد رحومة وحيدة لزيارة بعض عائلات المدينة طالبًا دعمهم.

ويتحرك حزب مستقبل وطن فى مطروح بدعم من نائبي مطروح بمجلس النواب مهدي العمدة وسليمان فضل، وبعض عمد ومشايخ القبائل وأعضاء الأمانات بالمراكز، لحشد أكبر عدد ممكن من خلال المؤتمرات، فى مراكز ومدن مطروح، بينما يعتمد المرشحون على علاقاتهم الشخصية ببعض العائلات والقبائل، والتواصل معها، وإجراء زيارات مكوكية لبيوتهم لشرح برامجهم، وكسب تأييدهم فى الانتخابات.

ويسعى مستقبل وطن لعقد مؤتمرات فى جميع مراكز ومدن مطروح، لحشد أكبر عدد ممكن من المؤيدين لدعم مرشحه فى الانتخبات للسيطرة على الدائرة الواحدة المفتوحة بنطاق المحافظة.

بينما تختلف الرؤى للمرشحين الأربعة الآخرين، ومنهم مرشح حزب النور صابر رفاد الذي يعتمد على الدعاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي عرض برنامجه كاملًا، وطرح بعض القضايا التى تحتاج للحل.

فى الوقت الذى يعاني فيه المرشحون الثلاثة المستقلون، نظرًا لوجود 3 مرشحين من قبيلة واحدة، وهم مرشح النور والمرشحين المستقلين، فتحي رزق ومحمد رحومة، ومرشح مستقبل وطن رزق علواني، والمرشح المستقل حسين آدم، لتشتد المعركة الانتخابية بين المرشحين الخمسة.