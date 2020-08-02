مؤتمر جماهيري لدعم مرشحي "مستقبل وطن" في انتخابات "الشيوخ" بالشرقية

نظم حزب مستقبل وطن فى مركز مشتول السوق بالشرقية، اجتماعا تنظيميا لدعم مرشحى الحزب، بحضور الكوادر التنظيمية عن مراكز المحافظة وأعضاء البرلمان الدكتورة سحر عتمان وسعيد العبودي.

وقال الدكتور أحمد أنور شاهين إن الترشح هو أمر تكليف وليس تشريف، مشيرا إلى أن مصر تواجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية خاصة فيما يتعلق بملف "الإرهاب وليبيا وسد النهضة" وغيرها، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك تنعم مصر بالاستقرار وتأخذ الكثير من الخطوات نحو تحقيق التنمية في مختلف المجالات، لافتا إلى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من المشروعات.

ودعا الحضور إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات واختيار مرشحي القائمة بداية من المرشح رقم 1 إلى رقم 7 وهم مرشحي القائمة عن محافظة الشرقية.

كما تحدث مرشحي الحزب عن المقاعد الفردية الدكتور محمد الصالحي وعبدالمجيد الأشقر والدكتور محمد سليم "عن برامجهم الانتخابية وأهمية مجلس الشيوخ والدور المنوط أن يقوم به العضو.