وفاة أحد مصابي انفجار سيارة البيوجاز بقنا

توفى أحد المصابين الثلاثة في انفجار سيارة وقود بمركز أبوتشت، ويدعى أحمد حسن ريحان، 18 عامًا، داخل مستشفى أبوتشت العام، متأثرًا بإصابته بحروق من الدرجة الأولى في جسده.

كان اللواء محمد أبوالمجد مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا، أمس من الحماية المدنية، يفيد بانفجار عربة محملة بغاز صب (بيوجاز)، بقرية النواهض بلاد المال، على الطريق الصحراوي، ونقل 3 مصابين من بينهم سائق العربة واثنين آخرين إلى المستشفى.

وتبين من موقع الحادث وجود سيارة خزان وقود وأخرى بجوارها تحمل أسطوانات بوتاجاز فارغة، اشتعلت بهما النيران بجوار مبني مسور.

وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، انه تم تحرير المحضر رقم 21 أحوال لسنة ٢٠٢٠ مركز أبوتشت ضد سائق السيارة، وذلك لمخالفته خط السير، وقصده التربح من المال العام دون وجه حق، من خلال تعبئة أسطوانات بوتاجاز منزلي بطريقة غير سليمة، تمهيدًا لبيعها، مخالفًا بذلك للقرار الوزارى رقم 184 لسنة 2017 والخاص بتنظيم تداول سلعة البوتاجاز .

وقال أحمد السيد، وكيل وزارة تموين قنا، أن السيارة التي انفجرت المحملة بـ31 طن غاز بيوجاز الخاص بتعبئة الأسطوانات المنزلية، كانت قادمة من سوهاج وفي طريقها إلى محافظة أسيوط، لكن السائق انحرف عن مساره حيث كان من المقرر السير على الصحراوي الغربي ولكن دخل في قرية التواضع.

وقال خالد عويس، رئيس مركز ومدينة أبوتشت، بمحافظة قنا، إن أكثر من 400 إلى 500 أسطوانة بوتاجاز، تطايرت على مساحة فدان أي ما يقرب من نصف كيلو من شدة الانفجار.