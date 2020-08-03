مؤتمرات مكثفة لمرشحي "الشيوخ" بسوهاج

تشهد محافظة سوهاج عقد مؤتمرات مكثفة للمرشحين للقائمة الوطنية، ومرشحي حزب مستقبل وطن في النظام الفردي لانتخابات الشيوخ.

ونظم حزب مستقبل وطن ونوابه في البرلمان عددًا من المؤتمرات التي شهدتها المحافظة لدعم مرشحيهم.

وشهدت قرية العنبرية بمركز المنشأة مؤتمرًا حاشدًا أمس، حضره نواب البرلمان عن دائرة المركز، لدعم مرشحي القائمة الوطنية والمرشحين عن حزب مستقبل وطن في النظام الفردي، وحضر المؤتمر اكثر من 2000 شخص من أبناء القرية والقرى المجاورة.

كما نظمت أمانة الحزب بمركز دارالسلام مؤتمرًا بمنزل النائب طارق رضوان عضو مجلس النواب، لدعم مرشحي الحزب ودعم القائمة الوطنية بحضور عدد من نواب الشعب عن محافظة سوهاج، وقيادات الحزب، كما حضر المؤتمر سيد الشريف، وكيل مجلس النواب.

ومن المقرر أن تشهد مدينة طهطا شمال المحافظة، غدًا الثلاثاء، مؤتمرين ينظمهما حزب مستقبل وطن، الأول بمدخل مدينة طهطا، والثاني بمنزل النائب أحمد هريدي، عضو مجلس النواب عن الحزب.

وشهدت المحافظة مؤتمرات للمستقلين، لكنها تمت بشكل فردي، وبدون تربيطات مع مرشحين آخرين.

يُذكر أن محافظة سوهاج، خُصص لها 5 مقاعد في النظام الفردي، ويخوض الانتخابات 35 مرشحًا.