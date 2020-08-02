اجتماع لدعم مرشحي مستقبل وطن في انتخابات الشيوخ بنجع حمادي

عقد المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اجتماعا تنظيميا بمقر النائب هشام الشعيني بمركز نجع حمادي ضم أعضاء مجلس النواب ومرشحي القائمة والفردي للائتلاف الأحزاب السياسية وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة.

ناقش نائب رئيس حزب مستقبل وطن العديد من الأمور التنظيمية الخاصة بإدارة أول انتخابات لمجلس الشيوخ عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مشيرا إلى أن الحزب يخوض الانتخابات على 60 مقعدا بنظام القائمة و92 مقعدا بالنظام الفردي على مستوى الجمهورية.

وأشار "رشاد" إلى أن الحزب اختار مرشحيه بنظامي القائمة والفردي بعناية فائقة وبناء على عدة معايير مهمة منها الكفاءة والتخصص ومراعاة كافة التركيبات القبلية والعائلية على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن تفعيل القواعد الحزبية بمختلف مراكز محافظة قنا هي أحد أهم عوامل حسم المعركة الانتخابية لمرشحي الائتلاف من الجولة الأولى.

وكلف نائب رئيس الحزب المحاسب هشام قدوس الأمين المساعد للحزب بقنا بتشكيل لجنة ثلاثية بكل مركز من مراكز المحافظة لإعداد خطة الدعم والإمكانيات وتوفير الدعم اللوجستي لنجاح عملية الانتخابات.

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمحافظة قنا لمتابعة عملية الانتخابات ودعم المرشحين ومتابعة عمليات التصويت حتى إعلان النتائج.

قال المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أن العضوية بالحزب قفزت من 22 ألف عضوية إلى مليون عضوية تقريبا ومن 27 مقرا إلى 337 مقرا على مستوى الجمهورية، في أقل من 5 سنوات.

وأكد نائب رئيس الحزب أن ما حققه وسوف يحققه حزب مستقبل وطن يرجع إلى ثقة المواطن في سياسات الحزب التي انحازت للدولة ومؤسساتها ومواطنيها البسطاء وتواجده الحقيقي في الشارع، داعيا الجميع للنزول يومي 11 و12 أغسطس للإدلاء بأصواتهم ودعم مرشحي ائتلاف الأحزاب والقائمة الوطنية من أجل مصر.

وجدد رشاد تأكيده أن جميع قيادات الحزب بمحافظة قنا وجميع أعضاء مجلس النواب عن الحزب على قلب رجل واحد دعما لمرشحي القائمة الوطنية وائتلاف الأحزاب خلال الانتخابات المقبلة.

ومن جانبه، أكد عصام بركات عضو مجلس النواب عن دائرة مركز أبوتشت على دعم مرشحي القائمة والفردي خلال الانتخابات المقبلة من خلال حث الكتل التصويتية للناخبين على المشاركة بفاعلية خلال الانتخابات ودعم مرشحي القائمة الوطنية وائتلاف الأحزاب.

وافتتح النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب مقر الحزب بمركز نجع حمادي بحضور أعضاء مجلس النواب ومرشحي القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشوري وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة وأمناء مراكز الحزب.

وقال " رشاد" إن حزب مستقبل وطن يعد أكبر الأحزاب السياسية في مصر بما يمتلكه من قيادات وقواعد حزبية في مختلف محافظات الجمهورية، واستطاع خلال الفترة الماضية أن يؤثر ويقود الأحزاب السياسية بانحيازه للدولة والمواطن البسيط من خلال الفعاليات الخدمية التي ركزت على الأسر الأولى بالرعاية.

ومن جانبه، قال عضو مجلس النواب هشام الشعيني إن حزب مستقبل وطن داعم للدولة والقيادة السياسية التي استطاعت أن تعبر بمصر إلى بر الأمان وتحقق وتنجز العديد من المشروعات القومية الكبرى وعادت على يدها مصر لمحيطها العربي والعالمي والأفريقي.