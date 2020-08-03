ضيق الوقت واتساع الدائرة عقبتان تواجهان مرشحي "الشيوخ" بالغربية

تشهد انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الغربية، والمخصص لها 5 مقاعد بالنظام الفردي، تنافسًا قوي بين 30 مرشحًا، والذين يحرصون على التواجد في زيارات مكوكية للقرى والمراكز، بهدف عقد أكبر عدد ممكن من اللقاءات الجماهيرية والمؤتمرات الانتخابية في أقل وقت ممكن، بسبب اتساع الدائرة الانتخابية، وضيق وقت الدعاية الانتخابية.

ويحرص مرشحو حزب مستقبل وطن بالغربية على عقد أكثر من لقاء ومؤتمر جماهيري في عدد من المدن والمراكز والقري، ولقاء أكبر قدر ممكن من المواطنين والناخبين، وذلك بدعم من أمانات الحزب والوحدات القروية، وأيضًا أعضاء الحزب في مجلس النواب، وحث الناخبين على المشاركة في العملية الانتخابية واختيار مرشحي الحزب والقائمة الوطنية "في حب مصر".

ونظم الحزب مؤتمرًا في مدينة كفر الزيات بحضور المحاسب محمد عريبي أمين حزب مستقبل وطن بالغربية، ومرشح المجلس" قائمة"، والدكتور أحمد حماد أمين مساعد الحزب ومرشح الحزب لمجلس الشيوخ على المقاعد الفردية، وصلاح الحصاوي، عضو مجلس النواب.

كما يسعى المرشحون المستقلون وممثلو حزبي التحرير المصري والحركة الوطنية، إلى عقد عدد من اللقاءات، حيث حرص محمود زيدان والسيد موج مرشحا حزب الحركة الوطنية بالغربية على زيارة عدد من القرى والمراكز على مستوى المحافظة ولقاء المواطنين وحثهم على المشاركة في العملية الانتخابية ودعمهم.

كما حرص الإعلامي شاكر عمارة، مذيع في التليفزيون المصري على لقاء المواطنين في قرى المحافظة ومنها قرية نمر البصل التابعة لمركز المحلة، فيما زار أحمد الجعبري قرى الجميزة في مركز السنطة، وغيرها من القرى.

وفي السياق ذاته، زار الدكتور أحمد الصاوي، نائب مركز أورم طنطا، قرى مراكز طنطا وقطور وبسيون وكفر الزيات، وكذلك الأمر بالنسبة لغالبية المرشحين الذين قاموا زيارات مكوكية للقرى ولقاء العائلات الكبيرة، بهدف زيارة أكبر عدد ممكن من قرى ومدن ومراكز المحافظة في أقل وقت ممكن، والسبب وراء ذلك اتساع الدائرة الانتخابية وضيق وقت الدعاية.