"التنمية المحلية" ترفع درجة الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بعقد اجتماع بالوزارة، مع مديري غرف العمليات والأزمات والمتابعة بالمحافظات؛ لمناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ التي تعقد يومي 11 و12 أغسطس المقبل، في إطار استعدادات وزارة التنمية المحلية.

وقال شعراوي إنه جرى توجيه المحافظات بضرورة رفع درجة الاستعداد لدى جميع الأجهزة سواء التنفيذية أو الأمنية على كل المستويات واستعداد جميع غرف العمليات بالأحياء بالمدن والمراكز.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيجرى تفعيل خطط الطوارئ لمديريات الصحة ووضع جميع المستشفيات في حالة الطوارئ، خلال فترة انتخابات مجلس الشيوخ وكذلك المرافق "مرفق الإسعاف - قطاع شبكات الكهرباء - قطاع مياه الشرب والصرف الصحي - قطاع الغاز".

كما طالب شعراوي برفع درجة استعدادات الحماية المدنية وإدارة المرور وإدارة شرطة النجدة، مشددا على ضرورة التفعيل الفعلي لكل كاميرات المراقبة من خلال غرفة التحكم الرئيسية لرصد جميع العمليات.

وقال الوزير إنه سيجرى تشكيل لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية لتلافي كل الملاحظات وتجهيز المقرات داخل المراكز الانتخابية، ووجه شعراوي المحافظات بترشيح الأفراد ذوي الكفاءة للإشراف على العملية الانتخابية وكذا تجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية الفرعية وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسؤولة عن أجهزة التعقيم والتطهير في كل لجنة.

وطالب وزير التنمية المحلية من المحافظين بضرورة تنفيذ الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فيما يخص "تطهير اللجان، تعقيم أماكن مبيت العاملين باللجان، توفير المعدات".

وأوضح أنه جرى توجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات في الوزارة لاستمرار المتابعة مع غرفة العمليات بالمحافظات؛ لمتابعة اتخاذ الإجراءات الخاصة بالاستعدادات للانتخابات.