إجراء فحص كورونا لـ99 من المسافرين للخارج بالشرقية

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق أجرى فحص الحمض النووي "PCR" لفيروس كورونا المستجد لـ99 مواطنًا من المسافرين للخارج من أبناء محافظة الشرقية حتي الآن، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء إجراء الفحوصات.

وقال إن هذا الإجرء يأتي بناء علي تعليمات سلطات الطيران المدني والسلطات الصحية لبعض الدول التي تطلب إجراء بعض الاختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها، موضحًا إجراء الاختبارات بالمعامل المركزية وفروعها، منها المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق.

وذكر الدكتور هشام مسعود أن مواعيد الحجز وسحب العينات تُجرى بصفة يومية بدءً من الساعة التاسعة صباحًا، بما فيها العطلات الرسمية والراحات، حيث يقوم المواطن الراغب في الخدمة بالحجز من خلال الموقع الإلكتروني https://clab.mohp.gov.eg/ على الإنترنت، ويقوم باستيفاء الأوراق المطلوبة وهي صورة جواز السفر، وصورة ضوئية من تذكرة السفر، وصورة بطاقة الرقم القومي، مع سداد الرسوم المالية، ويتم استلام النتيجة بعد 24 ساعة من سحب العينة.