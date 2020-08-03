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محمود مسلم

إعدام 28 طن زيوت وتوابل مستوردة فاسدة بالشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي
05:50 م | الإثنين 03 أغسطس 2020
إعدام ٢٨ طن زيت وتوابل مستوردة لرفضها معمليا بالشرقية

إعدام ٢٨ طن زيت وتوابل مستوردة لرفضها معمليا بالشرقية

أعدمت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغذية بالإدارة الصحية ببلبيس، والعاشر من رمضان، 28 طن زيوت وتوابل مستوردة من الخارج، لصالح شركتين للاستيراد والتصدير، إحداهما بمدينة بلبيس، والأخرى بالعاشر من رمضان.

جاء ذلك بعد سحب العينات اللازمة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لكنها رُفضت معمليًا لعدم مطابقتها للمواصفات، وبناء علي طلب أصحاب الشركات، تم الإعدام بالمدفن الصحي ببلبيس، بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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